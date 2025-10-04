Lluvias históricas aseguran riego agrícola en Aguascalientes para los próximos años 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias a que este 2025 se superó la media histórica de lluvias, que es de 533.5 milímetros, el campo de Aguascalientes tendrá garantizado el suministro de agua para riego al menos durante los próximos dos ciclos agrícolas, informó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Carlos Estrada Valdés.

El líder campesino destacó que este año ha sido especialmente favorable en materia de precipitaciones, aun cuando la temporada aún no concluye.

Subrayó además que el uso eficiente del recurso hídrico en el Distrito de Riego 01 ha permitido aprovechar mejor cada litro almacenado en las presas, prácticamente al máximo de su capacidad.

“Esto significa que los productores contarán con agua suficiente para mantener sus cultivos en marcha, con la expectativa de cosechas más abundantes y seguras”, puntualizó Estrada Valdés en charla con informadores.

Agregó que con este importante nivel de almacenamiento se podrá enfrentar sin mayores complicaciones una eventual crisis por sequía en el siguiente ciclo agrícola.