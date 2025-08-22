16 C
Aguascalientes
22 agosto, 2025
Tendencias

Pandora y flans estarán presenten en la Feria de la…

Croata logra el récord de más tiempo sin respirar bajo…

Ninel Conde arremete contra La Casa de los Famosos México

Ambientalistas anuncian manifestación contra el municipio de Aguascalientes

Atrapan a sujeto con más de 400 gramos de crystal…

(Video)Comerciantes del Market Nocturno de manifiestan en palacio municipal 

Estudiante de Aguascalientes destaca en olimpiada internacional en Singapur 

Alista (ahora sí) apertura de Hospital Veterinario Municipal en Aguascalientes

Agrada a Morena Aguascalientes, propuesta del PRI para crear el…

No descarta Medina cambios en gabinete en Jesús María, Aguascalientes

Lluvias fuertes y calor moderado este viernes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este viernes chubascos puntuales fuertes, que podrían acumular entre 25 y 50 milímetros de agua, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y reducción en la visibilidad.

El pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que en zonas serranas se mantendrá frío. Por la tarde se espera un clima cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Además, se prevé viento del este y noreste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el estado, lo que, en combinación con las tormentas eléctricas, podría generar caída de ramas, anuncios o afectaciones menores en estructuras débiles.