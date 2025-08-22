Lluvias fuertes y calor moderado este viernes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este viernes chubascos puntuales fuertes, que podrían acumular entre 25 y 50 milímetros de agua, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y reducción en la visibilidad.

El pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que en zonas serranas se mantendrá frío. Por la tarde se espera un clima cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Además, se prevé viento del este y noreste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el estado, lo que, en combinación con las tormentas eléctricas, podría generar caída de ramas, anuncios o afectaciones menores en estructuras débiles.