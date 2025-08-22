Lluvias en Aguascalientes continuarán hasta diciembre: PC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las precipitaciones pluviales continuarán en lo que resta del año, informó Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, quien confió en que este panorama ayude en prevenir incendios forestales.

“Las lluvias están pronosticadas hasta el mes de diciembre y se mantendrán durante estas fechas. Pero esto nos ayudará a prevenir que no se nos adelanten los incendios forestales, pues el año pasado fue muy seco y aunque cayó mucha agua, ocurrió durante un sólo mes”, apuntó el funcionario.

– Reporta Conagua 300 milímetros, ¿va bien?

– Ya pasamos de 300 milímetros y la media es de 556, creo que vamos a llegar a eso.

Muñoz de León hizo hincapié en torno a que la población mantenga las precauciones correspondientes para los siguientes meses, en particular para proteger tanto a menores de edad como personas adultas.

“Mantener mayor atención para los menores de edad y las personas de la tercera edad, quienes son los más propensos a padecer alguna enfermedad de vías respiratorias”, adicionó el coordinador local de Protección Civil.