Lluvias derriban velaria de telebachillerato en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Las intensas lluvias registradas durante la noche de este lunes provocaron daños considerables en la velaria del Telebachillerato Comunitario de Jesús María, ubicado en la colonia Chicahuales.

El director de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Roberto López Rodríguez, confirmó el incidente, el cual fue reportado durante la noche de este lunes, por lo que los elementos se trasladaron hasta el plantel para verificar los daños.

“Lo que pasa ahí es que ya tiene tiempecito y en unas lluvias anteriores ya se había por ahí la lona, ya en unas lluvias se le había hecho un tipo chichón donde se acumuló el agua y creo que le hicieron un agujerito para que se saliera el agua y la estructura no se venciera”, comentó con El Clarinete.

Aún así, comentó que ” por los trámites no alcanzaron a reparar ese chichoncito, esa lona, ayer con las lluvias que estuvieron algo fuertecitas, se volvió a juntar el agua y eso hizo que colapsara la estructura, no toda pero sí una buena parte”.

El funcionario señaló que por fortuna, el accidente no dejó personas lesionadas.

Ante estos hechos, López Rodríguez aseguró que la coordinación buscará ofrecer una serie de recomendaciones a los directivos de las escuelas de Jesús María que cuenten con una lona o velaria, para que no se vean afectadas por el clima.