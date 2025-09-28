Lluvias azotan CDMX y paralizan líneas del Metro

Ciudad de México.- Una intensa tormenta eléctrica desató un caos vial y severas inundaciones en la zona oriente del Valle de México esta noche, obligando a las autoridades a elevar los niveles de alerta meteorológica.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) activó la Alerta Púrpura para la alcaldía Iztapalapa, previendo una precipitación superior a los 70 milímetros y la posible caída de granizo. De manera simultánea, la alcaldía Venustiano Carranza fue declarada en Alerta Roja (lluvia de 50 a 70 mm), mientras que Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, y Xochimilco se mantienen en Alerta Naranja.

Los efectos de la lluvia se hicieron sentir de inmediato en Iztapalapa, donde se reportaron inundaciones extraordinarias. La alcaldía informó de encharcamientos de hasta metro y medio de altura en viviendas de colonias como Santa María Aztahuacan y La Colmena. Registros pluviométricos alcanzaron los 62 milímetros en La Colmena, saturando la capacidad de los vasos reguladores La Quebradora y Desarrollo Urbano.

El desborde provocó serias afectaciones al transporte colectivo: la Línea A del Metro se vio obligada a operar de forma provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao. El servicio fue suspendido en el tramo de Guelatao a La Paz debido a las anegaciones en puntos críticos como Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Peñón Viejo, dejando a decenas de usuarios varados y buscando transporte alterno.

La misma tormenta que impactó a la capital extendió sus afectaciones al Estado de México. Al menos seis municipios del oriente mexiquense —Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y La Paz— sufrieron inundaciones y encharcamientos en vías primarias. Las autoridades locales trabajan para cuantificar el número de viviendas afectadas por la emergencia.