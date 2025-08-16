Lluvias ayudan a tener mayor disponibilidad de agua en las 210 presas más importantes de México: CNA

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que, luego de tres años de lluvias por debajo del promedio, las precipitaciones registradas en 2025 permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país. El promedio nacional pasó de 44 por ciento a principios de junio, a 50 por ciento el 10 de agosto, fortaleciendo la disponibilidad de agua para garantizar el abasto a la población.







Al 11 de agosto, de acuerdo con el corte informativo más reciente, el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63 mil 029 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representa 50 por ciento de su capacidad de llenado. De estas, 27 presas están al 100 por ciento de llenado; 65, entre 75 y 100 por ciento, y 56, entre 50 y 75 por ciento de su capacidad.







Específicamente, el nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria) se ubica en 64.8 por ciento, lo que representa un volumen de 506.79 Mm3. Estas cifras superan en 28.3 por ciento el agua contenida en la misma fecha de 2024, cuando se tenían 285.59 Mm3.







En particular, El Bosque tiene 52.4 por ciento de llenado; Valle de Bravo, 76.4 por ciento, y Villa Victoria, 53.6 por ciento de su nivel.







De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros (mm) de lluvia, lo que representa 1.4 por ciento más que lo observado habitualmente en ese lapso.







Conagua ratifica el compromiso de administrar el agua de manera sustentable con el fin de garantizar el derecho humano al agua y el abasto de los sectores productivos, como se estableció en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.