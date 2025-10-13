Lluvias aisladas en Aguascalientes este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes amanecerá con cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que por la tarde se prevén lluvias aisladas con posible actividad eléctrica, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones serán de baja intensidad, entre 0.1 y 5 milímetros, aunque podrían presentarse acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución en zonas abiertas y al conducir.

Durante la mañana, el ambiente será fresco y frío en las sierras, con una gradual recuperación térmica hacia el mediodía. Por la tarde se prevé un clima cálido a caluroso, aunque la nubosidad mantendrá temperaturas más templadas en el centro del estado.

El viento soplará del este con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 en algunos puntos de la región, especialmente en zonas altas o descubiertas.