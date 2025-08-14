Lluvia provoca 60 afectaciones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tormenta registrada la noche de este miércoles dejó un total de 60 incidentes atendidos por la Coordinación de Protección Civil del municipio de Aguascalientes, en coordinación con distintas dependencias, iniciando con el primer reporte a las 20:18 horas.

Las precipitaciones ocasionaron desde encharcamientos y viviendas inundadas hasta caída de árboles, cables y láminas con riesgo, hundimientos y cierres de vialidades, además de vehículos varados en distintos puntos de la ciudad.

Estas fueron las afectaciones:

Red Azolvada (16)

• Miguel Caldera 306, Lindavista

• Mariscal 226, Municipio Libre

• Santander 118, La España

• Rio de Janeiro 109, Santa Elena

• Granjerito 123, Barrio el Encino

• Casimira Arteaga 327, López Portillo

• Leona Vicario 242, Barrio el Encino

• Av. Poliducto 844-4, Rodolfo Landeros

• Granada 111, La España

• Av. Siglo XXI y Escudo, Municipio Libre

• Sonora 139, Pirámides

• Pueblito y Campeche, San Marcos

• Plazoleta Mariano Diaz y Silvestre Dorador, IV Centenario

• Rhin y López Mateos, Centro

• Jardín de Zaragoza 206, Lindavista

• Av. Convención Sur 150, Santa Elena (DIF Estatal)

Viviendas afectadas por inundación (6)

• Burgos 120, La España

• Burgos 120-A, La España

• Burgos 124, La España

• Burgos 124-A, La España

• Burgos 126, La España

• Burgos 129, La España

Árbol caído (25)

• Flor de Noche Buena 82, Villa Sur

• Av. Aguascalientes Pte y Blvd. San Marcos, Los Pirules

• Orquídeas y Av. Aguascalientes, Los Pirules

• Av. Siglo XXI y Salida a Calvillo, Lomas del Picacho

• Av. Aguascalientes y Blvd. San Marcos, La España

• Av. Aguascalientes Pte y Paris, Residencial del Valle

• Pueblito y Fátima, San Marcos

• Refugio de Luna 106, Los Pocitos

• Av. De la Paz 202 Int. 119, Rancho Santa Mónica

• Antonio Martínez Huerta y Los Abuelos, Comunidad Los Negritos

• Blvd. Juan Pablo II altura de Xenia Residencial

• Av. De los Maestros entrada a Mangata Residencial

• Av. Veracruz 611, San Marcos

• Av. Aguascalientes Pte y Fortunato Maycote, Versalles 2

• Valle de San José 124, Rio San Pedro

• Abelardo L. Rodríguez y Blvd. Juan Pablo II, Francisco Villa

• Av. Puesta del Sol frente al 153, La Rioja

• Pueblito y Campeche, San Marcos

• Aurelio Jiménez 203, Santa Cruz de la Presa

• Revolución 114, Loma Bonita

• Manolo Martínez y Pedro de Alba, Vivienda Popular

• Guanajuato 602, San Marcos

• Prol. Constitución, Granja La Lobera

• Pueblito 708, San Marcos

• Julio Portar Chaires 12, Veteranos de la Revolución

Cables con riesgo (3)

• Av. de la Convención Sur y Av. de los Maestros, Jardines de Santa Elena

• Pueblito y Campeche, San Marcos

• Adolfo Ruiz Cortínez, Lomas de los Negritos

Lámina con riesgo (1)

• Sonora 129, Pirámides

Hundimiento de tierra (1)

• Rep. de Chile y Bogotá, La Fuente

Alcantarilla sin tapa (1)

• Aquiles Elourdy y Av. Aguascalientes Pte, Moderno

Vehículo varado (3)

• Av. Ayuntamiento y José María Chávez, Barrio de Triana

Desazolve de par vial (1)

• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote, Las Brisas

Cierre de vialidades (5)

• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote, Las Brisas (par vial)

• Av. Aguascalientes Ote y José H. Escobedo, Santa Anita

• Av. Convención Pte y Aquiles Elourdy, San Marcos

• Alameda y Gómez Morin, Barrio de la Estación

• Av. Ayuntamiento en la glorieta de Benito Juárez