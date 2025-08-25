Lloverá en Aguascalientes toda la semana: Conagua

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En alerta el estado ante los pronósticos de que habrá más lluvias para la entidad, según el pronóstico extendido a 96 horas de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Aguascalientes entró a la lista de estados donde se pronostican para toda la semana lluvias de fuertes a muy fuertes.

Este lunes particularmente fue un día nublado, con lluvias intermitentes de ligeras a moderadas.

Para el martes 26 de agosto, la dependencia federal pronostica en esta entidad chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

El miércoles 27 hay probabilidades de intervalos de chubascos y una caída de agua que oscilará entre los 5 y 25 milímetros, mismas condiciones para el jueves 28.

Finalmente, para el vienes 29 de agosto se mantendrán los cielos nublados y nuevamente probabilidad de lluvia de 5 a 25 milímetros para todo el estado.