Llora España su eliminación ante Marruecos

Redacción

Después de la paliza que España propinó a Costa Rica con 7 goles a 0, los hinchas creyeron que la selección de Luis Enrique avanzaría lejos dentro del Mundial de Qatar.

Sin embargo, no esperaban que el equipo fuera eliminado por Marruecos en una sesión de penales, por el avance a los cuartos de final.

La prensa española lamentó profundamente la derrota de su selección.

El diario Marca de Madrid señaló:

“España se marcha del Mundial con una victoria ante Costa Rica, un día en el que se abrió el cielo antes de tiempo. Desde ese día se entró en una cuesta abajo que terminó en una ruleta mortal contra Marruecos. No se debió llegar ahí en ningún momento. La selección se enmarañó en su habitual ración de pases. No es un topicazo: sin tirar a puerta no se puede ganar un partido”.

Por su parte, Mundo Depotivo publicó:

“Tremendo lo de España, que no ha sido capaz de convertir ninguno de los tres penaltis que ha lanzado y cae nuevamente en octavos de final. Fueron mejores los de Luis Enrique durante los 90 minutos e incluso tuvieron un palo en el último minuto de la prórroga, pero… Estamos fuera. Bono, actual trofeo Zamora del campeonato español, se convierte en el nuevo héroe nacional de Marruecos”.

Con información de Digital Trends