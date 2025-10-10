Llevan servicios veterinarios gratuitos a la Congoja en San José de Gracia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¡Cuida y protege a tu mascota! Acude a la próxima jornada donde se ofrecerán múltiples servicios veterinarios gratuitos, este viernes 10 de octubre, en la comunidad de La Congoja, en el municipio de San José de Gracia.

El Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), te invita a participar; el horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas, en la Velaria Multiusos, ubicada en la calle Luis Ortega Douglas No. 210, en dicha comunidad.

Durante la jornada, las mascotas podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios como esterilización, valoración médica, ultrasonido, vacunación para cachorros, desparasitación, servicios de estética, así como orientación sobre el cuidado y protección de los animales de compañía. Además se impulsa la adopción responsable de perritos que se encuentran en busca de un nuevo hogar.

El procurador estatal de Protección al Ambiente, Omar Alejandro Plesent Sánchez, informó que en lo que va del año 2025, la Proespa, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y los municipios, ha realizado 13 mil 319 acciones dirigidas al cuidado de los animales, beneficiando principalmente a perros y gatos mediante dichos servicios, además de la entrega de alimento para mascotas y casas para perro, entre otros apoyos.

Destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado con la protección de los animales y la promoción del cuidado responsable de mascotas, acercando servicios gratuitos a las comunidades y colonias de todo el estado.

“Nuestro objetivo es llevar estos servicios a todos los municipios para que cada familia tenga la oportunidad de cuidar a sus mascotas con atención veterinaria de calidad y sin costo. Queremos que más personas se sumen a esta cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales que forman parte de nuestros hogares”, finalizó.

