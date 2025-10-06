Llevan Quirófano Veterinario Móvil Municipal al fraccionamiento Benito Palomino Dena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La coordinadora general de Salud del Municipio de Aguascalientes, María Teresa Rendón Esquivel, informa que el próximo 8 de octubre el Quirófano Veterinario Móvil Municipal visitará el fraccionamiento Benito Palomino Dena, mientras que el 9 de octubre estará en la escuela primaria José María Morelos y Pavón en Norias de Paso Hondo, para ofrecer servicios de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación.

15 mascotas podrán ser esterilizadas por día, para lo cual hay que agendar cita, mientras que para la desparasitación y la vacunación solo hay que presentar a la mascota; los servicios son gratuitos presentando copia de la INE del propietario y el registro en el padrón de mascotas (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

Las fechas, lugares y horarios para realizar estos servicios son los siguientes:

Miércoles 08 de octubre de 2025, a partir de las 9:00 horas. Calle Dr. Francisco Guel Jiménez esquina con Roberto Jekfins Rangel, en el fraccionamiento Benito Palomino Dena.

Jueves 09 de octubre de 2025, desde las 9:00 horas. En la Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, en calle Geranio #149 Norias de Paso Hondo.

Para realizar la cita o pedir informes se ponen a disposición los números telefónicos 449 918 30 69 y al 449 238 33 06, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Es importante que la mascota haya cumplido los 5 meses y no supere una edad de 6 años, debe estar sana, si es hembra no debe estar embarazada, en celo o lactando; la mascota no debe ser de raza pug o shih tzu. El día de esterilización se deben presentar a la hora indicada, hay que llevar al perro o gato con correa o en transportadora, una cobija, con ayuno de 12 horas y estar limpia: al finalizar la intervención se darán las indicaciones de cuidado para los proximos 10 dias.