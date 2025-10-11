Llevan programa de renovación de licencias al fraccionamiento Mujeres Ilustres

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes dio a conocer que el programa de renovación de licencias de manejó brindará el servicio en la Casa del Bien Común del fraccionamiento Mujeres Ilustres el próximo martes 14 de octubre, de las 9:00 a las 11:00 horas.

El coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho, mencionó que los interesados en renovar su licencia de automovilista, motociclista y operador A, B, C, D y E podrán acudir a la calle Ángela Peralta #228 en el fraccionamiento Mujeres Ilustres y deberán presentarse con licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese día.

Asimismo, se impartirá el curso de Educación Vial para quienes tramitarán por primera ocasión este documento, por lo cual, deberán presentarse a las 8:30 a.m. con identificación oficial, cuaderno, pluma y lápiz y aprobar el examen de forma satisfactoria para poder dar continuidad al trámite de la expedición de la licencia de manejar.

Cabe señalar que los costos de la licencia de manejo son los siguientes:

Automovilista: 2 años: 460, 4 años: $748, 6 años: $1,052

Operador A, B, C, D y E: 2 años: $575, 4 años: $935, 6 años: $1,315

Para para esta fecha, se darán 200 fichas para el trámite de primera vez y 120 para la renovación, asimismo, se ponen a disposición de la ciudadanía el siguiente número de teléfono donde se podrá pedir informes sobre esta jornada: Delegación Mujeres Ilustres 449 882 7280 de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:30 horas.