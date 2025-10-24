Llevan jornada de esterilización canina y felina al barrio de La Purísima

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gracias al trabajo coordinado entre la Coordinación General de Salud y la Secretaría de Salud del estado de Aguascalientes, este lunes 27 de octubre se realizará una jornada de esterilización para 60 mascotas, en la calle Constitución #137, en el Barrio de La Purísima, así lo dio a conocer María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud.

Las esterilizaciones se realizan únicamente con previa cita por lo que los interesados deberán comunicarse a los números 449 918 30 69 y 449 238 33 06, en un horario de 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes.

Las mascotas a esterilizar deben de cumplir con los siguientes requisitos: estar sano, no tener sobrepeso, ser mayor a cuatro meses y menor de siete años, no ser pug, chato shih tzu o de pelea y las hembras no estar en celo o amamantando.

El día de la esterilización la mascota debe de estar limpia, con 12 horas de ayuno, llevarla con correa o transportadora y con una cobija, el propietario o responsable debe de venir sin acompañantes, debe traer copia de su INE y el registro en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

Es importante estar durante todo el tiempo que dure la intervención y al finalizar se les entregara la mascota dormida y se les darán las instrucciones de cuidado y la receta para el medicamento que tomara durante su recuperación.