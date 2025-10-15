Llevan esterilizaciones veterinarias gratuitas al fraccionamiento Villa Loma Dorada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El próximo 16 de octubre se realizarán esterilizaciones gratuitas en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes en el fraccionamiento Villa Loma Dorada, apoyando a los ciudadanos con el bienestar de sus mascotas y evitar la sobrepoblación y el abandono, así lo dio a conocer la coordinadora de Salud del Municipio de Aguascalientes, María Teresa Rendón Esquivel.

La cede de esta jornada de esterilizaciones será la Escuela Secunda General Número 42 Virginia Woolf que se encuentra la calle Villa Clara #402 esquina con Federico Mendez en Villa Loma Dorada, en donde habrá un espacio para 60 mascotas, a partir de las 8:00 horas.

Las citas se realizarán llamando al 449 108 67 40, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas.

Las caracteristicas que los animales deben tener para poder ser esterilizados son las siguientes: 4 meses de edad ya cumplidos y no rebasar los 6 años de edad, no ser de raza como los pug o shih tzu, estar fisicamente sanos y no estar en celo o lactando, no es indispensable, pero deben tener sus vacunas y haber pasado más de 10 días de la última aplicación.

Es necesario llevar a la mascota aseada, con correa o en transportadora, con un ayuno de 12 horas, presentar copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas (www.ags.gob.mx/padronmascotas), se debe estar presente durante el tiempo que dure la intervención y posteriormente se entregará la receta y los cuidados postoperatorios.