Llevan el Quirófano Veterinario Móvil al Guadalupe Peralta Gámez y el Morelos 1

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Quirófano Veterinario Móvil de la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes visitará los fraccionamientos José Guadalupe Peralta Gámez y el Morelos 1, en donde se realizarán los días 16 y 17 de julio esterilizaciones gratuitas caninas y felinas.

Para cada sede se ofrecerán 25 lugares, se pide que cada animal que esté sano, sean mayores de 5 meses y no pasen de los 6 años de edad, no estén en celo ni lactando y no sean braquicéfalos (pug, Shih Tzu, boxer), estar registrado en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes www.ags.gob.mx/padronmascotas.

Es necesario hacer cita vía telefónica, de 8:00 am a 15:30 pm, ese día la mascota debe ir aseada, con ayuno de 12 horas, y es necesario llevar una copia de la INE y cobija.

Miércoles 16 de julio de 2025. 09:00 horas. Delegación Guadalupe Peralta. José Guerra Palos S/N Esq. Desiderio Macías Silva José Guadalupe Peralta Gámez. Agendar cita al 449 490 38 34

Jueves 17 de julio de 2025. 09:00 horas. Delegación Morelos. Siglo XXI #704 Morelos 1. Agendar cita al 449 277 27 79

El Quirófano Veterinario Móvil también lleva vacuna antirrábica y desparasitación de forma gratuita, los propietarios de mascotas solo deben de acercarse de 9:00 am hasta las 2:00 pm.