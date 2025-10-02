Lleva Tere Jiménez su Tercer Informe de Gobierno a más municipios

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de su Tercer Informe de actividades, la gobernadora Tere Jiménez destacó los logros que se han alcanzado de la mano con la ciudadanía en los municipios de San Francisco de los Romo y Jesús María, y que hoy se reflejan en un Aguascalientes más seguro, con mayor desarrollo económico, educación de calidad, mejor salud y un campo fortalecido.

“Me da mucho gusto estar hoy aquí con la gente buena y trabajadora de San Francisco de los Romo y de Jesús María; porque si algo los distingue es su capacidad de soñar en grande, de trabajar y de cumplir sus sueños”, les expresó la gobernadora.

Dijo que, con el objetivo de convertir a la Zona Metropolitana -que incluye a los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo- en un importante polo de desarrollo, se trabaja arduamente en la atracción de nuevas inversiones en esta zona.

Tan solo Jesús María recibió importantes inversiones con la llegada de JM Romo, con 600 millones de pesos y la generación de 250 empleos; Mexstamp, con 70 millones de pesos y 60 empleos nuevos; y el parque industrial Alea Park, con 470 millones de pesos y la creación de 290 empleos.

Mientras que San Francisco de los Romo consolida su desarrollo industrial con inversiones destacadas, como Bosch, con 4 mil 400 millones de pesos y la generación de más de 400 nuevos empleos; y KTEMEX, con un capital de 239 millones de pesos y la creación de 160 empleos. Además, en el Parque Industrial Santa Fe Tecnopark II se realizó una inversión de 600 millones de pesos que generarán 200 nuevos empleos; y ABA Park invertirá 400 millones de pesos que crearán 150 empleos.

En ese sentido, la gobernadora destacó que Aguascalientes es hoy una de las cinco economías más competitivas del país; dijo que en lo que va de la actual administración estatal se concretaron 66 nuevos proyectos de inversión por más de 2 mil 800 millones de dólares y la proyección de 22 mil empleos.

“En Aguascalientes sabemos que con educación de calidad los sueños se cumplen”, enfatizó la gobernadora al dar a conocer los logros en materia educativa; dijo que se realizaron más de 300 obras de infraestructura escolar.

Precisó que tan solo en San Francisco de los Romo se construyó la Universidad Intercultural para la Igualdad, única en su tipo en México con becas del cien por ciento para todas las y los estudiantes, estancia infantil y para adultos mayores; así como un preescolar en Monteverde y una secundaria en Paseos de la Providencia.

En este municipio también se mejoraron planteles como el jardín de niños “María Luisa Vila de García Rojas”; las primarias “Sara Pérez Romero”, “Distribuidores Nissan” No. 95, “Lucía Bustamante de Pérez Castro” y la “Cuauhtémoc”; además de algunas secundarias, entre ellas la Técnica No. 40 “José Refugio Reyes Rivas” y la Telesecundaria No. 146 “Niño Artillero”; mientras que en el CECyTE se construyeron nuevos salones y se dio mantenimiento.

Mientras que en Jesús María se rehabilitaron los jardines de niños “Narciso Bassols”, “Rosario Castellanos” y “Sor Juana Inés de la Cruz”; las primarias “Josefa Ortiz de Domínguez”, “Niños Héroes”, “13 de Septiembre”, “Gabriela Mistral”, “Solidaridad” y la “Ford 102”. También se mejoraron las secundarias técnicas No. 10, No. 25 “Bicentenario de la Independencia” y la Telesecundaria No. 190 “Elena Garro”.

La gobernadora destacó que en este gobierno se tiene el programa de becas más grande de la historia del estado, ya que se han entregado más de 65 mil para titulación, transporte, inglés y movilidad académica nacional e internacional.

Por otro lado, la gobernadora enfatizó que la salud es un derecho, no un privilegio. Por ello se destinó una inversión histórica de más de 4 mil 500 millones de pesos para consolidar el mejor sistema de salud del país; se construyeron 8 Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, incluyendo una en Urbi Villa del Vergel en San Francisco de los Romo; se rehabilitaron los Centros de Salud de El Barranco y Puertecito de la Virgen; y en Jesús María se intervino el Centro de Salud de Venaderos.

Se adquirieron 16 nuevas ambulancias que se distribuyeron en todos los municipios; se brindaron más de 189 mil servicios gratuitos y se invirtieron más de 33 millones de pesos en equipo para los siete hospitales estatales.

Se redujeron en más del 50 por ciento los casos de cáncer infantil, gracias al acelerador lineal que se tiene el Hospital Hidalgo. Además, se creó el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales, único en su tipo a nivel nacional.

Tere Jiménez informó que, a través del Instituto de Beneficencia Pública, se han entregado más de 12 mil apoyos totalmente gratis, como sillas de ruedas, aparatos auditivos, prótesis de rodilla y cadera y muchos más; con el apoyo del DIF Estatal también se brindaron 700 mil terapias de rehabilitación.

En cuanto a infraestructura, en el municipio de Jesús María y San Francisco de los Romo se realizaron importantes obras de agua potable, drenaje y vialidades.

La gobernadora destacó la pavimentación con concreto hidráulico de 27 mil metros cuadrados en el Tercer Anillo, a la altura de Jesús María, con una inversión de 67 millones de pesos.

En este mismo municipio se construyeron y modernizaron pozos en El Pedernal Primero, Rancho Seco, Buenavista, La Cañada y Villas de Guadalupe; se rehabilitó la planta de tratamiento de aguas residuales en Corral de Barrancos; se amplió la red de distribución en Tepetates y se instalaron sistemas de macromedición.

Detalló que en San Francisco de los Romo se rehabilitó el entronque a la Guayana para mejorar la conectividad; se construyeron pozos en Urbi Villa del Vergel y Santa Bárbara; se amplió la red de distribución en Chicalote y se rehabilitaron redes hidráulicas en el fraccionamiento Revolución y calle México; y se modernizó el alcantarillado en el fraccionamiento Panamericano. La inversión total en agua potable y saneamiento en ambos municipios supera los 122 millones de pesos.

Tere Jiménez destacó que la paz y la tranquilidad de las familias es lo más importante para su gobierno, por lo que todos los días se fortalece el Blindaje Aguascalientes.

Detalló que en San Francisco de los Romo se instalaron 87 cámaras de vigilancia y 131 en Jesús María, todas conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que es reconocido como el más innovador del país.

La gobernadora informó que la Policía Metropolitana de Aguascalientes, cuya comisaría se encuentra en el fraccionamiento La Ribera, fue creada con el objetivo de reforzar la seguridad en los municipios colindantes de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

Además se sumaron 963 nuevos policías; se creó la Policía de Carreteras y la Policía Rosa, con más de 19 mil Agentes Rosas y Casas Rosas para proteger a mujeres y niñas.

Por otro lado, Tere Jiménez mencionó algunas acciones más que se han hecho para mejorar la calidad de vida de las familias, gracias a lo cual hoy Aguascalientes se ubica entre los estados con menor pobreza extrema.

Detalló que se han entregado más de 33 mil apoyos a través del Programa Oportunidades y 4.8 millones de platos de comida caliente; además se generaron más de 14 mil empleos temporales.

Por otro lado, informó que las Casas del Bien Común han beneficiado a más de 200 mil personas con educación, salud, clases de inglés y oficios; también se crearon Oficinas de Atención a Migrantes en Los Ángeles y Chicago; mientras que con el programa Reencontrando Corazones se entregaron 4 mil 900 visas para reunir familias.

En apoyo al sector femenino, más de 3 mil mujeres en Jesús María y San Francisco de los Romo recibieron atención psicológica, asesoría legal y apoyos productivos a través del Instituto de la Mujer, y con el programa Crédito a la Palabra de la Mujer, se destinó una bolsa de 20 millones de pesos.

Para que las familias que más lo necesitan cuenten con un hogar, la gobernadora destacó el regreso de la vivienda social, después de 20 años de no contar con ese esquema, con lo que se proyecta la construcción de 7 mil nuevas casas en los municipios. Además, se entregaron más de mil 200 escrituras de vivienda y 550 familias mejoraron su casa con apoyos para pisos, techos y ampliaciones.

La gobernadora destacó que el campo y sus productores son una prioridad para su administración, por lo que se rehabilitaron bordos de agua y caminos saca cosechas; se les brindó apoyo con maquinaria, semillas, refrigeración, forraje y crédito con las mejores tasas; y se impulsó la marca AliLeche, creada por ganaderos locales, que se distribuye en Casas del Bien Común a un bajo precio.

Por último, Tere Jiménez detalló que en materia de turismo se fortalecieron los cuatro Pueblos Mágicos del estado: Calvillo, San José de Gracia, Real de Asientos y Pabellón de Hidalgo, en Rincón de Romos; se inauguró un nuevo vuelo directo Aguascalientes–La Paz; y se celebraron eventos como la Feria de la Uva y la Ruta del Vino. Además de que Aguascalientes ya cuenta con la Denominación de Origen del Mezcal.

“Quiero que sepan que cuentan conmigo, que cada compromiso que asumimos lo vamos a cumplir, y que cada sueño que ustedes tienen lo vamos a seguir impulsando desde el Gobierno del Estado”, concluyó la gobernadora Tere Jiménez.