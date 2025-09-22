Lleva DIF Municipal jornadas médicas al Guadalupe Peralta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través del DIF Municipal, invitan a la ciudadanía a participar en las brigadas médicas gratuitas que se llevarán a cabo el día 25 de septiembre en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez.

Con el propósito de acercar servicios de salud de calidad y con calidez, los interesados podrán acudir este jueves 25 de septiembre a la cancha de usos múltiples ubicada sobre la calle Desiderio Macías Silva, en un horario de 9:30 a 13:00 horas.

Se estarán ofreciendo de forma gratuita los servicios de:

Medicina general y entrega de medicamentos

Estomatología

Fisioterapia

Psicología

Trabajo Social

Asesoría Jurídica

Nutrición

Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C

Además, lentes graduados a bajo costo.

Con estas acciones, se busca llegar a todas las familias del municipio, tanto en colonias urbanas como en comunidades rurales y garantizar que cada persona tenga acceso a atención médica y programas que mejoren su calidad de vida y fortalezcan el bienestar comunitario.