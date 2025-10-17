Llenan con música escenarios del centro de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Música, ritmo y melodía llenaron el Teatro Morelos, donde la Compañía de Teatro Municipal y la Banda Sinfónica Municipal mostraron la asombrosa historia de la música a través de dinámicas lúdicas para chicos y grandes; recordaron que el teatro y la música generan confianza, despiertan la imaginación y alimentan la creatividad.

Por otra parte, el Museo Nacional de la Muerte contó con la presentación del trío de cuerdas TRIDACORD, que conquistaron al público con su virtuosismo en una velada íntima y emotiva, en la que cada pieza resonó con la sensibilidad del público y ofreció una experiencia sonora única.

De manera simultánea en Casa Terán, Brandon Bison brilló en el escenario del Festival de Cantautores que ofreció una presentación cálida y llena de emociones, regalando un momento especial al público.

Estas tres presentaciones forman parte del Festival Cultural de la Ciudad 2025, organizado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), en el marco del 450 aniversario de la fundación de Aguascalientes. Actividades gratuitas que reafirman el compromiso del Municipio con acercar el arte y la cultura a todos los rincones de la ciudad, recordando que la cultura es un derecho que educa, inspira y une a la comunidad.