Llegada de Nissan tema de números y resultados y no político 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La llegada de la producción de planta Civac de Nissan en Morelos es por un tema de números y por lls resultados que ha dado Aguascalientes en la producción de unidades y no político, dejó en claro el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega.

Destacó los principales factores por los que la firma decidió por Aguascalientes, mismos que fueron los números de las plantas que empatan con la estrategia que busca Nissan para su consolidación.

-¿Qué opinión le merece que la gobernadora de Morelos hubiera dicho que no se viniera la planta a Aguascalientes?

-Bueno, es entendible que nadie quiere que una sustitución como esta afecte a su estado, pero lo más importante es que tengo entendido que a través del gobierno federal se apoyará a Morelos para que lleguen nuevas inversiones.

-¿Se han hecho análisis de que mientras la gobernadora Tere Jiménez fue a Japón a hablar con el CEO de Nissan, la de Morelos solo envió una carta y a destiempo, que dirías?.

-No puedo opinar porque ya tienen la información, sin embargo, la relación que hemos construido con Nissan y sus proveedores son muy estrechas y con una visión a largo plazo que permitirán a Aguascalientes consolidarse el sector automotriz y sobre todo generar mas empleo para Aguascalientes, expuso en entrevista en las instalaciones del Forotrece.