Llega Sebastián Zurita a Hollywood

Redacción

Ciudad de México.- Para Sebastián Zurita, hijo mayor de Humberto Zurita, codearse con actrices como Sigourney Weaver y ser el único mexicano en la serie Las Flores Perdidas de Alice Hart, filmada en Australia, fue todo un reto.

“Todo mundo me abrazó, pero también era difícil llegar y ponerse al tú por tú con los de las grandes ligas y saber que los mexicanos estamos a la par de todos ellos. Me llevo un grato sabor de boca”, relató el actor (Cómo Sobrevivir Soltero) en entrevista.

Basada en la novela de Holly Ringland, la serie contará la historia de Alice Hart, una niña de 9 años que pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio y es llevada a vivir con su abuela June (Weaver).

Cuando al actor de 36 años le dijeron que se había quedado con el papel de Dylan en la producción, él se encontraba de vacaciones con su papá.

Durante su carrera, ya había tenido colaboraciones con series extranjeras, como la estadounidense The Oath, sin embargo, nuca dejó de buscar la internacionalización.

“Estábamos abrazados. Él (su padre) sabe lo mucho que he buscado cosas así, que he estado trabajando. Me dice que me toca ir y representar. Ser el único actor latino era un compromiso, son de esas cosas que me costaba trabajo creer que me merecía”, apuntó.

Al descubrir que hay secretos enterrados en su pasado y en el de su familia, Alice (Alycia Debnam-Carey) busca dejar atrás su complicado pasado mientras lucha por su vida contra el hombre que ama, Dylan.

“Era todo lo que buscaba. Un personaje muy difícil, me daba nervios ponerme en él. Es un personaje australiano originalmente y el hecho de que lo interprete un latino es complicado.

“Era muy importante crear algo muy realista, pero que no representara sólo a cierto grupo. Hay que tomarlo de manera muy cuidadosa y que nunca se aleje de sus vivencias”, afirmó el histrión.

Zurita consideró que Dylan hasta el momento ha sido el papel más difícil en su carrera, pues se trata de un hombre violento y peligroso.

“Hablé con los creadores y queríamos tener un personaje muy humano, encantador, pero que poco a poco se vaya transformando. Lo que queremos es que conecte con la realidad de la gente que está viendo la serie y que, desafortunadamente, está pasando por esos momentos”, apuntó.

Dirigida por Glendyn Ivin, Las Flores Perdidas de Alice Hart, que llegará a la plataforma Prime Video el próximo 4 de agosto, está ambientada en los impresionantes paisajes naturales del país oceánico.

“Llegué mes y medio antes de empezar a rodar para hacer trabajos de mesa. Filmamos con mucha libertad, pero la visión de Glen era muy específica”, resaltó.

El intérprete añadió que esta serie es una ventana de oportunidad para seguir haciendo cosas en el extranjero y experimentando con personajes que no necesariamente sean latinos.

“Las productoras lucharon mucho por mi, porque aunque no soy australiano puedo interpretar el personaje, porque había sido el mejor. Me decían que todos los actores de Australia habían casteado para este personaje, entonces son medallitas que me llevo”.

Con información de El Diario de Juárez