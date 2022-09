Redacción

El diario The Times tiene un nuevo editor.

El ex de The Daily Telegraph y The Sun, Tony Gallagher, ocupará el título que tiene 238 años de edad.

El propio Rupert Murdoch anunció este cambio el pasado martes, e indicó que John Witherow, dejaba su lugar para convertirse en presidente del Times Newspapers.

Witherow fue editor del Sunday Times desde 1994 y en 2013 se fue al diario hermano con sede en Londres.

Con información de Urgente 24