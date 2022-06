Llega del Atlas, Bryan Gárnica a Necaxa 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Club Necaxa informa que Brayan Eduardo Garnica Cortés será parte de los Rayos

de cara al Torneo Apertura 2022. Brayan nació en Chimalhuacán, Estado de México, cuenta con 26 años y juega como medio ofensivo.

Brayan se formó en la academia del Atlas con quienes inició su proceso en el 2011 y cumplió su proceso formativo al jugar con las categorías Sub 15, Tercera División, Sub 17, Segunda División y Sub 20. Su debut profesional lo hizo en el 2015 al enfrentar al Cruz Azul. En el 2019, Garnica pasó a los Santos de Torreón con quienes disputó más de 25 partidos.

Luego de su paso por Torreón, regresó al Atlas con quienes tuvo una segunda etapa fructífera en su carrera al conseguir el bicampeonato de la Liga BBVA MX y coronarse automáticamente como Campeón de Campeones del futbol nacional.

A su corta edad, Brayan suma más de 7,000 minutos en el máximo circuito por lo que se vuelve en jugador confiable y de mucha experiencia dentro del balompié mexicano.

Brayan Garnica llega a los Rayos con el objetivo de aportar su talento a los Rayos,

continuar siendo ese jugador desequilibrante dentro del terreno de juego y sumar experiencia en su carrera futbolística