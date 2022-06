Llega a Necaxa Jesús Godínez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-José de Jesús Godínez Navarro, llega a los Rayos para encarar el Torneo Apertura

2022 de la Liga BBVA MX. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se desarrolla como delantero dentro del terreno de juego y a sus 25 años cuenta con dos campeonatos en el futbol mexicano.

Godínez comenzó su carrera profesional con la escuadra de Chivas, equipo con quien desarrolló la mayor parte de su futbol al pasar por las categorías Sub 15, Tercera División, Sub 17, Segunda División, Sub 20, hasta llegar al primer equipo en donde logró debutar profesionalmente en el año 2017 ante los Rayos. En el mismo año de su debut, Jesús logró su primera medalla de campeón en el máximo circuito y para el año siguiente conseguiría su segunda presea con los tapatíos en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En el 2019, Jesús continuó su carrera con el Club León, con quienes encontró mayor regularidad al disputar 27 encuentros, además de conseguir su segundo campeonato en el futbol mexicano.

Para el Torneo Apertura 2021, Jesús Godínez regresa a Guadalajara en donde ve participación con la escuadra del Tapatío en la Liga de Expansión, la Sub 20 y el primer equipo de las Chivas. Su último equipo fueron los Gallos Blancos de Querétaro con quienes disputó el torneo Clausura 2022. Jesús Godínez cuenta con experiencia internacional al haber disputado la Liga de Campeones CONCACAF, además de vestir la playera de la Selección Nacional Sub 21 y encarar el Torneo Esperanzas de Toulon en el 2018.

Jesús Godínez llega al Equipo de Aguascalientes con la intención de encontrar regularidad, ganarse un lugar en el once de Jaime Lozano y aportar su talento en el ataque necaxista.