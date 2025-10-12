Llega a 44 número de personas fallecidas por lluvias y deslaves en México

Redacción

Aumentó a 44 el número de personas fallecidas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo a datos oficiales del Gobierno de México.

En ese sentido, los gobiernos estatales informaron sobre 44 decesos: 18 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro.

A la par, elementos del Ejército encabezan operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en los 139 municipios con mayores afectaciones, mediante labores de limpieza y sanitización.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en redes sociales que este domingo estaría en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por las lluvias.

Las lluvias han sido ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Raymond y el huracán Priscila, que alcanzó categoría 2.

Con información de El País y Noroeste.

Foto: Defensa