25 C
Aguascalientes
12 octubre, 2025
Tendencias

Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Lluvias aisladas para éste domingo en Aguascalientes

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Llega a 44 número de personas fallecidas por lluvias y deslaves en México

Redacción

Aumentó a 44 el número de personas fallecidas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo a datos oficiales del Gobierno de México.

En ese sentido, los gobiernos estatales informaron sobre 44 decesos: 18 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro. 

A la par, elementos del Ejército encabezan operativos de atención, auxilio y rehabilitación de servicios básicos en los 139 municipios con mayores afectaciones, mediante  labores de limpieza y sanitización.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en redes sociales que este domingo estaría en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por las lluvias.

Las lluvias han sido ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Raymond y el huracán Priscila, que alcanzó categoría 2.

Con información de El País y Noroeste.

Foto: Defensa 