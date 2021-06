Llaman morenistas a no votar por Arturo Ávila

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Un grupo de militantes de Morena en la entidad se posicionó en contra de las candidaturas del partido en el actual proceso electoral, especialmente contra el aspirante a la alcaldía de la capital, Arturo Ávila, por lo que llamaron a no votar por dichos perfiles.

Una de las inconformes fue la diputada local, Natzielly Rodríguez Calzada, quien a días de que se lleve a cabo la jornada electoral, comentó que el trabajo realizado por el candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes no fue suficiente para el triunfo.

“Creo que ha habido un cúmulo de errores que han marcado mucho ante la campaña, que creo que no nos va a alcanzar para el triunfo en Aguascalientes”, dijo en rueda de prensa.

Por su parte, Judith Baca Morales consejera estatal de este partido, fue más directa y pidió a la ciudadanía no votar por Ávila. Explicó que no puede apoyar a un grupo de personas que “avasallaron” a un partido que estaba construyéndose en el estado.

“Voy a pedirle a la ciudadanía que, no lo hago en mi calidad de militante, no lo hago en mi calidad partidista, lo hago como una mujer que es madre y ama profundamente a Aguascalientes, llamo a pedirles que no voten por Arturo Ávila”

Finalmente, Espartaco Álvarez Cardona quien fuera uno de los operadores políticos la campaña pasada y hasta hace poco funcionario de la Secretaría de Bienestar apuntó que en esta campaña, el candidato no supo sumar a la institución política y en cambio, hizo todo lo necesario para perder nuevamente una elección.

“En política, el que suma gana, y Arturo no ha sabido sumar. Entonces, ante las torpezas que se han cometido, yo si me atrevo a recordar que no se ha hecho todo lo necesario para ganar, se ha hecho todo lo necesario para perder”, concluyó.

Este miércoles finaliza el periodo de campañas para las y los candidatos, mientras que el día de la elección será el 6 de junio.