Llaman médicos a procurar a menores de edad en vacunación previo a FNSM

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Es importante seguir avanzando en la vacunación contra Covid-19 entre la población, especialmente si se tienen proyectados eventos masivos, consideró el infectólogo Francisco Márquez Díaz.

El médico señaló en entrevista con El Clarinete que los menores de edad se convirtieron en un sector vulnerable de la población ante el virus, debido a que aún no han sido considerados para ser vacunados por la autoridad sanitaria, por lo que ahora deben priorizarse.

“El punto es no ignorar a esta población que siempre ha sido atendida ampliamente con vacuna, porque también son población vulnerable. Entonces si queremos hacer verbena pues también debemos de cumplir la parte sanitaria de manera estricta e inmunizar por lo pronto con lo que tenemos a nuestros niños”, dijo.

Comentó que el actual plan de vacunación discrimina a las poblaciones más jóvenes, quienes han tenido que recurrir a instrumentos legales para poder acceder a las vacunas ya autorizadas para ellos.

“No seguir con un sistema de vacunación de discriminación, porque seguimos escuchando que tenemos millones de vacunas en reserva pero también tenemos millones de personas que no se han vacunado, y niños que no se han vacunado”

Por último, el galeno apuntó que la pandemia no ha terminado y tampoco hay indicadores claros que demuestren el final de la contingencia. Por ello, recomendó amplicar filtros de detección de personas no vacunadas en eventos masivos, para proteger su propia salud y de sus familias.

“Si van a permitir el acceso a personas a sitios con aglomeración sí debería haber una forma de detección de las personas que no estén vacunadas, que no sean certificados apócrifos y seguir invitando a la población a vacunarse”, concluyó.