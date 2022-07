Llaman médicos a no relajar medidas por incremento en contagios de covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al considerar que el covid sigue presente y todos son sucesibles de contagiarse, el infectólogo Francisco Márquez, integrante del Colegio de Médicos en el estado, llamó a no relajar las medidas de prevención ante el incremento de contagios.

Si bien los cuadros son más leves, expuso que el covid no ha dejado de ser un problema de salud que demanda atención y recursos para su cuidado.

El especialista comentó de un 60% de positividad en pruebas de covid en medios privados, refiriendo de nuevas variantes circulando por lo que es necesario protegerse en esta nueva “normalidad”.

Consideró que no es momento de dejar de utilizar el cubrebocas, aún y con decisiones para dejarlo a voluntad de las personas su uso o no de parte de las autoridades.

Subrayó que la vacunación sin duda ha sido factor para no tener los niveles de mortalidad que se tuvieron en 2020 y 2021, sin embargo insistió en no confiarse.

“A medida que se ha conocido mejor la evolución del covid ya con la vacunación se pueden inclusive establecer periodos de menor confinamiento, sin embargo el cubrebocas debe seguirse utilizando como medida preventiva, además del lavado de manos, entre otras”, concluyó el especialista.