Llaman médicos a no dejar de utilizar el cubrebocas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Comunidad médica de Aguascalientes insistió en el llamado a la población a no relajar las medidas de prevención contra el coronavirus, entre ellas el uso del cubrebocas que sigue siendo indispensable.

Al respecto el infectólogo Francisco Márquez Díaz insistió en que semáforo verde no significa regreso a la normalidad.

Explicó que el uso de cubrebocas en particular sigue siendo de vital importancia, al advertir que de acuerdo a expertos en el mundo el dejar de utilizarlo podría desencadenar un resurgimiento en casos de covid y oro tras enfermedades.

De igual forma, insistió en seguir aplicando la distancia física, el lavado de manos y el uso de gel al ser las unidas medidas que se tienen para la contención.

Por último, puntualizó que es indispensable seguir acatando las recomendaciones par evitar rebrotes más agresivos.