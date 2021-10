Llaman asociaciones de Aguascalientes a evitar sacrificios de animales

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Ante la celebración de Día de Muertos y Halloween, asociaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales hacen un llamado a la población a denunciar el maltrato animal en caso de que se intente algún ritual en esta temporada del año.

La coordinadora de Amigos Pro Animal, Ana Zavala, indicó que en Aguascalientes y otros estados del país se ha detectado que es precisamente en esta temporada cuando se incrementan los reportes de maltrato o asesinato de gatos, aves, gallinas o tlacuaches a fin de usar sus cuerpos para diferentes ritos.

Comentó que en los últimos dos años, la asociación no recibió reportes que indicaran este tipo de casos, sin embargo, no descarta la posibilidad de que sigan realizándose en las colonias más alejadas de la capital.

“No hemos tenido un solo reporte de que aparezcan estos restos de un ritual, yo no sé si la ciudadanía por temor dejaron de denunciar, no sabemos, pero no hemos tenido denuncias. Me encantaría pensar que desapareció esta práctica, pero es muy difícil”

Mencionó que previo a la pandemia, los rituales denunciados se detectaron en la periferia de la ciudad, donde hay lotes o fraccionamientos abandonados.

Por ello, invitó a las familias a cuidar a sus mascotas para que no estén expuestas a sufrir de algún incidente y además, llamó a que se denuncien ante la PROESPA las actividades violentas contra los animales.