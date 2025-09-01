Llaman al INEGI a un diálogo técnico por una medición de la pobreza transparente

Redacción

Consorcio por la Medición y la Evidencia reconoce la reducción de la pobreza multidimensional entre 2016 y 2024; sin embargo, señala retos graves en salud, agua y educación.

Aunque la pobreza multidimensional bajó, 44.5 millones de personas siguen sin acceso a servicios de salud.

Ciudad de México a 30 de agosto 2025.- El Consorcio por la Medición y la Evidencia —integrado por centros de pensamiento, organizaciones civiles y entidades académicas, entre las que se encuentra el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la IBERO— llamó a crear mecanismos de diálogo técnico con el INEGI, para garantizar que la medición de la pobreza en México sea transparente, comparable y confiable, al igual que la evaluación integral de las políticas sociales.

Pese a reducción de pobreza, persisten retos en salud, agua y educación

En conferencia de prensa realizada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, representantes de las siete organizaciones que conforman el Consorcio advirtieron que, aunque la pobreza multidimensional se redujo entre 2016 y 2024, persisten retos graves en salud, agua y educación.

El Consorcio precisó que, mientras el acceso al agua reporta una reducción de carencia de 7.1% a 3.5% en dos años, con la metodología del Coneval habría alcanzado 16.3%, es decir, 21.2 millones de personas con rezago. En salud, la población sin acceso pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024.

“Sin comparabilidad, perdemos la brújula”: EQUIDE

De acuerdo con los resultados del INEGI, la pobreza se redujo gracias al aumento del salario mínimo y mayores ingresos laborales. Sin embargo, el EQUIDE de la IBERO, a través de la Dra. Graciela Teruel, advirtió que los cambios recientes en las preguntas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) sobre acceso a salud y agua “abren dudas sobre la comparabilidad histórica”.

“El valor público de la medición radica en que los datos sean confiables y comparables a lo largo del tiempo; de lo contrario, perdemos la brújula para evaluar las políticas públicas”, subrayó Teruel.

Siete voces, un mismo llamado

En la conferencia participaron la Dra. Teruel, Directora de la División de Estudios Sociales en la IBERO y ex Directora del Equide; Jorge Cano, de México Evalúa; Sofía Ramírez, Directora General de México, ¿Cómo Vamos?; Romina Girón, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Alejandra Macías, Directora Ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que recién se integra al consorcio; Roberto Vélez (en la imagen de abajo), Director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); y Rogelio Gómez Hermosillo, Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Presupuesto insuficiente para salud y educación

Organizaciones como México Evalúa y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza enfatizaron que los programas de transferencias monetarias no han logrado modificar de fondo las carencias sociales, mientras que la política de salud enfrenta una crisis presupuestaria y de cobertura.

“El financiamiento público en salud es de apenas 2.5% del PIB, comparable con países africanos; sin un aumento sostenido, no habrá sistema universal posible”, advirtió Alejandra Macías, del CIEP (en la imagen de abajo).

EQUIDE: recuperar el rol técnico del Coneval

Desde la IBERO, el EQUIDE planteó que el consorcio asume hoy la función de revisión técnica que antes tenía el Coneval, trabajando junto con el INEGI para aclarar ajustes metodológicos y mantener la confianza social en la medición.

“La medición de la pobreza no es solo un asunto técnico, es un bien público que pertenece a toda la sociedad. En la medida en que logremos preservar su calidad y comparabilidad, contaremos con una herramienta indispensable para construir un México más justo”, acotó la Dra. Teruel.