Llaman a revisión a la Nissan Magnite 2025 por fallas de seguridad

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Nissan Mexicana alertaron sobre el llamado a revisión de 21 mil 924 vehículos Magnite 2025 debido a dos fallas que podrían representar riesgos de seguridad.

Del total, 6 mil 877 unidades de la versión Advance presentan un desperfecto en las luces altas que genera sobrecorriente en el conector de los faros. El uso prolongado podría derretirlo, ocasionando que los faros dejen de funcionar y, en el peor de los casos, un evento térmico. Para corregirlo, Nissan reconfigurará el módulo IPDM y reemplazará los conectores sin costo para los consumidores. Al 30 de julio, la armadora tenía registrados dos incidentes asociados con esta falla.

En otros 15 mil 047 vehículos, la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta. Esto puede causar daños en la tubería, fuga de líquido de frenos, reducción en la capacidad de frenado y riesgo de accidente. La empresa revisará y ajustará la separación, garantizando que sea mayor a 20 milímetros. También este servicio será gratuito. Hasta finales de julio se tenía un caso reportado.

La campaña inició en agosto y no tiene fecha de término. Nissan dará seguimiento mediante llamadas, correos, mensajes y cartas, además de publicar la información en la página oficial de llamados a revisión: https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html.

Los consumidores pueden comunicarse con distribuidores autorizados, al número 800 9 NISSAN (647726), opción 6, o al correo [email protected] para programar la atención.

La Profeco anunció que supervisará el cumplimiento de la automotriz y recordó que los usuarios pueden hacer consultas en el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como en sus redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.