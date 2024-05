Llaman a partidos y actores a no sacar raja política en temas de seguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario General de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, indicó que hechos delictivos ocurridos en los días recientes no ponen en riesgo las elecciones.

En entrevista el responsable de la política interior del estado, criticó que en tiempos electorales haya actores que quieran magnificar los temas, lo cual no abona al ambiente de tranquilidad que se vive.

“Nosotros no desde el gobierno no queremos tapar los eventos de inseguridad que han ocurrido, ni mucho menos ocultarlos, pero lo que no se vale es sacar las situaciones de contexto”.

A su vez Reyes Berlié mencionó que el gobierno está trabajando para mantener la tranquilidad del estado, donde reiteró que no se han identificado focos rojos en el proceso electoral.

“Desgraciadamente vivimos en un país demasiado conflictuado como para que todavía por intereses personales de exacerben los ánimos”, finalizó.