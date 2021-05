Llaman a evitar fraudes durante el Hot Sale

Redacción

Ciudad de México.-La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa que en el 2020 los usuarios de tarjetas de crédito y débito, intentaron realizar un poco más de 937 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales el 62% (582.3 millones) de ellas resultando exitosas, ya que en algunos casos la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, en otros no se contaba con el saldo suficiente o bien, el emisor de la tarjeta determinó que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra.

Además, del total de compras autorizadas en comercios electrónicos, el 30% corresponde a tarjetas de crédito y el 70% a tarjetas de débito.

Vale la pena señalar que el monto de las compras autorizadas en 2020 fue de $353,101 millones de pesos, lo que dividido entre las 582.3 millones de compras autorizadas, esto nos indica que en promedio las personas gastaron $606 pesos en compras por comercio electrónico.

Al cierre de 2020 en México existían 27,679,900 tarjetas de crédito vigentes y 157,782,610 tarjetas de débito.

Si estás pensando en adquirir artículos durante el Hot Sale que inició el pasado 23 de mayo y durará hasta el 31 de mayo, es importante considerar las siguientes medidas de seguridad:

Antes de comprar

§ Evita el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio.

§ Asegúrate que la dirección del sitio (URL) comience con “https://” lo que indica una conexión segura.

§ Cerciórate que el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso.

§ Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés.

Durante la compra

§ Comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del navegador, antes de introducir los datos de tu tarjeta.

§ Confirma y guarda la información de contacto del vendedor, te será de utilidad en caso de alguna aclaración.

§ Nunca selecciones la opción “Recordar contraseña” cuando te registres en línea en una computadora pública.

§ Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra.

Consulta el Micrositio de Comercio Electrónico a través de la página https://www.condusef.gob.mx/?p=comercio-electronico

Además la CONDUSEF te da las siguientes recomendaciones para que las tomes en cuenta al hacer compras y evites una mala experiencia financiera:

· Revisa tu estado de cuenta de manera permanente, con algunos bancos lo puedes consultar en línea.

· Activa los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en tus cuentas.

· Reporta de manera inmediata cualquier cargo o consumo no reconocido por pequeño que sea y guarda los comprobantes de las operaciones que sí realizaste.

· Evita introducir datos sensibles desde una red wi-fi pública, recuerda que se pueden robar tus datos personales al navegar en redes no seguras.

· Entra a todas las páginas web tecleando la dirección en la barra del navegador y comprueba una vez descargada la página, que el dominio sea correcto.

· Actualiza el sistema operativo de tus computadoras para no tener vulnerabilidades de seguridad.

· Utiliza una contraseña diferente para cada sitio (correos, cuentas bancarias, etc.).

· Cambia tus contraseñas periódicamente.

· Asegúrate de tener un antivirus que tenga control de navegación en internet, control parental, detección de sitios falsos, entre otros.

· Verifica el certificado de seguridad y comprueba que sea una página segura (https), hay algunas páginas falsas que ya cuentan con este certificado.

· No hagas clic en enlaces sospechosos o que se reciban por email.

