Llama Valdivia a los 3 niveles de gobierno a redoblar esfuerzos en seguridad tras balacera en Calvillo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo reforzar la vigilancia en la zona de Calvillo, demandó el diputado Adán Valdivia López, luego de los hechos violentos ocurridos el lunes en ese municipio donde una balacera ocasionó la muerte de dos presuntos sicarios.

“Tristemente en los últimos días hemos tenido conocimiento de sucesos desagradables para el municipio y nuestra sociedad. Esto nos invita a redoblar esfuerzos, trabajar muy en conjunto autoridades municipales, estatales y federales donde se requiere la coordinación, pues la seguridad es un asunto tan delicado que en un momento se puede descomponer”, comentó en entrevista.

– ¿Cuál sería el llamado a gobierno del estado?

– El llamado es poner mucho énfasis, redoblar esfuerzos y si algo sucede que no esté bien, quiere decir que algo estamos dejando de hacer.

La tarde del lunes último, se suscitó una balacera en la comunidad de Malpaso, perteneciente a Calvillo, entre agentes municipales y estatales contra presuntos delincuentes tras el robo de una camioneta y que dejó saldo de dos decesos en el lugar de los hechos.

Valdivia López, quien antes de ser legislador fue alcalde de Calvillo en dos periodos, reflexionó que la cercanía del municipio occidental con poblaciones de Jalisco y Zacatecas sigue derivando en incidentes que llegan a la entidad.

“Yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal y claro que implica estar en la frontera con estados que el tema de seguridad no ha sido su principal fortaleza. Pero debemos poner más atención, pues si se pierde la seguridad se pierde todo. No podemos hablar de desarrollo económico, ni turismo si no hay seguridad”, remarcó el legislador del PAN.

Al cierre, autoridades locales y de la fiscalía habían anunciado la detención de dos presuntos sicarios involucrados en la balacera y que serían originarios de Jalisco.