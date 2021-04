Llama Salazar a líderes de colonia a quedarse en el PRI ante el riesgo de desbandada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tagosam Salazar regidor capitalino y ahora ex coordinador de campaña de Blanca Rivera Río, deploró la situación por la que está atravesando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde crecen las inconformidades de los liderazgos de colonias quienes amagan con abandonar las filas del instituto político.

Reveló que los mismos candidatos del tricolor han expresado que cada día menos líderes se quieren sumar al trabajo, ante el descontento por la forma en cómo se dieron las cosas con la candidata Blanca Rivera.

“Desde aquí les hacemos un llamado a que no se salgan del partido, que se queden, si bien la señora Blanca Rivera ya no será la candidata ella seguirá en el PRI, entonces insistir en que no se vayan a otros partidos y que se conserven en el tricolor”.

Dejó en claro que la llamada expresión lozanista permanece en el partido, donde si bien existe el dolor por la manera en que se dieron las cosas están dispuestos a sumarse al trabajo partidista, aunque de momento lamentó que aún no haya acercamiento de la dirigencia para decirles en donde quieren que se trabaje.