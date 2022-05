Llama PRD a que Jiménez no se ausente de próximo debate

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ante el amago de que la candidata del PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez Esquivel no se presente al segundo debate por la gubernatura, el líder de la bancada del Sol Azteca en el Congreso, Emmanuel Sánchez Nájera, le convocó a no ausentarse.

“Desde nuestro punto de vista como PRD, haríamos el llamado a que la candidata asistiera y asistiera para mantenerse igual, en la línea de no ver a quién ensucia sino presentar sus propuestas. Quiero pensar que la candidata está preparada para debatir temas, cuando no sea nada más estar recibiendo ataques”, señaló en entrevista.

Tras el primer debate entre candidatas a la gubernatura, personal del equipo de campaña de Jiménez Esquivel manifestó la posibilidad que la abanderada no asistiera al segundo encuentro del próximo martes 24, justificando descalificaciones que, consideraron, la panista habría sido objeto durante el ejercicio del pasado martes.

Sánchez Nájera reconoció que sí hubo un exceso de ataques de las otras cuatro aspirantes hacia la persona de Jiménez durante el primer debate, pero recordó que este encuentro es organizado por instancias electorales y tiene un carácter obligatorio.

“Entiendo que su equipo de campaña está valorando si sirve o no en este formato. A mí parece que sí debería de asistir, pues aún cuando las otras candidatas sólo se dediquen a atacar, es una buena oportunidad de presentar el proyecto de gobierno que se tiene”, reiteró el perredista.

Por cierto que el también presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso destacó el formato del primer debate, en donde se incluyó desde la participación de preguntas ciudadanas hasta que las moderadoras pudieran llamar a las candidatas para no desviarse del tema. No obstante, cuestionó que esto no fue aprovechado por las mismas participantes.

“Creo que la mayoría de las candidatas lo desaprovecharon, lo que se puso sobre la mesa lo echaron por la borda y se concentraron en ir golpeando a la que va adelante”, adicionó.

La votación por la renovación de la gubernatura está anunciada para el domingo 5 de junio.