Llama líder de diputados de Morena evitar discriminación entre militantes de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Lamentable que el diputade Rodrigo González Mireles haya sido objeto de un ataque con tinte homofóbico por simpatizantes de Morena, lamentó Yaszú Muñoz Márquez, coordinadora de la bancada guinda en el Congreso del Estado.

“En cualquier tema siempre debe prevalecer el respeto y creo que esos calificativos, la falta de respeto no debe de permitirse. Estamos en contra de esa parte. En Morena alzamos la voz, pero con respeto”, declaró en entrevista.

– ¿Crees que haya sido un grupo de golpeteo?

– Desconozco si fue un grupo o quien lo hizo, Pero quien haya sido, estamos en contra de esa parte. Debe permitir la unión.

En días pasados, se viralizaron videos de un acto de Morena en el municipio conurbano de San Francisco de los Romo y donde González Mireles se enfrascó en una discusión con algunas personas del sexo femenino y quienes le lanzaron señalamientos por su condición de persona de la comunidad LGTBI.

Muñoz Márquez abundó que se ha solicitado a la dirigencia de Morena para hacer un llamado a que esos sucesos no se repitan al interior del partido y prevalezca el diálogo.

– ¿Se habla de un pleito interno en los grupos de Morena?

– Creo que fue una situación donde se calentaron los ánimos, se suscitó el tema. Pero no significa que sea un pleito entre la militancia.

Cabe mencionar que el diputade señaló de manera directa a una hermana de Irais Martínez, ex alcaldesa priista del municipio, de haber cometido un presunto acto homofóbico.