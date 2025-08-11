Llama IP al gobierno a no depender solo del sector automotriz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se aplaude la llegada de la producción de CIVAC de Morelos a Aguascalientes, sin embargo, debe trabajarse en la diversificación de los mercados, consideró la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Muñoz de León.

Expuso que la entidad no puede depender únicamente del sector automotriz, si como se le debe dar fuerza a otros sectores económicos.

En entrevista colectiva la empresaria apuntó a sectores como el aereoespacial, el de las tecnologías de la información, así como la vitivinicultura, entre otros que deben atraer se y fortalecerse.

Mencionó que en general el sector automotriz atraviesa por momentos complicados, insistiendo en que no se pueden poner todos los huesos en una sola canasta.