Llama IEA denunciar escuelas que obligan al regreso presencial y el pago de cuotas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) hizo un llamado a los padres y madres de familia a denunciar aquellas escuelas que están obligando a los menores a regresar a las aulas de manera presencial o bien, las que piden el pago de las cuotas escolares para que los estudiantes puedan ingresar.

El titular del IEA, Ulises Reyes Esparza, recordó que el regreso a clases debe ser voluntario y sin impedimentos para que los jóvenes puedan arrancar con el ciclo escolar 2021-2022.

“No es obligatorio, el regreso es voluntario, los padres y madres de familia determinan si envían o no a sus hijos, si deciden continuar a distancia se les va a seguir atendiendo”

Explicó que si un estudiante no vuelve a su escuela de manera presencial pero sigue estudiando con el modelo a distancia, no debe ser afectado en su ingreso, tránsito o egreso de la institución, es decir que no pueden ser reprobados ni recibir bajas de calificación por el hecho de no estar en los salones de clase.

Recalcó que aunque los maestros ya no darán clases de manera virtual, sí podrán hacer transmisiones en vivo de sus clases, videograbarlas o bien, enviar cuadernillos de actividades de manera semanal.

Por último, destacó que las escuelas que no cumplan con la atención a los estudiantes deben ser reportadas en los teléfonos de Educatel o con los supervisores de la zona.