Llama Flores al gabinete estatal a no distraerse por elecciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, hizo un enérgico llamado al gabinete estatal a no distraerse por las elecciones del 2021.

“No debemos distraernos indebidamente por el proceso electoral, debemos abocarnos a cumplir con todos los retos y programas que se han plantado, así como cumplir con las instrucciones del gobernador”.

Llamó a todos aquellos aspirantes a puestos de elección popular dentro del gobierno a que sigan las reglas de participación, advirtiendo que no habrá tolerancia para que se destinen recursos o bienes a campañas.

El funcionario público, dejó en claro que por lo que respecta al gobierno estatal todos los aspirantes deberán separarse de sus cargos, por lo que no habrá distingos para que continúen al frente de estos y hagan campaña a la vez.

Al final, expuso que el estado se mantendrá dentro del marco legal dentro del proceso electoral.

-¿No habrá tiempos faltarles para separar de los cargos, más que los que marque la autoridad entonces?

-Así es, seguiremos los tiempos que marque la ley electoral, los tiempos del INE y de los propios partidos.