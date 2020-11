Llama el Colegio de Notarios a realizar testamentos y evitar problemas familiares

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, Guillermo Ballesteros Guerra, señaló que la población no debe esperar hasta el último momento de la vida para comenzar a plasmar su voluntad en un testamento, especialmente ahora, en medio de la pandemia del Covid-19.

En entrevista, el representante local indicó que lamentablemente, muchas personas no se encargan de realizar un testamento antes de tener problemas graves de salud, por ejemplo con el coronavirus, y que eso puede derivar en problemas familiares.

“Como es una cosa que no avisa, muchas gentes no se toman la molestia de hacer testamento ante la primera molestia que sienten en su salud. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una campaña de concientizar a la población, de que no hay que esperar hasta el último momento por alguna emergencia de salud”.

El tema surge debido a los efectos que ha mostrado la pandemia del Covid-19, la cual ha afectado repentinamente la salud de algunas personas, especialmente la de aquellas que padecen diversas comorbilidades y que por desgracia, ya no son capaces de sobrevivir al virus, sin tener la oportunidad de dar a conocer sus últimos deseos.

Ballesteros Guerra explicó que el testamento no es un un título de propiedad que le quita al propietario el poder total de sus bienes, sino un documento que tiene plasmada la voluntad de una persona y que debe ser ejecutada después de su muerte.

Destacó que dicho documento puede ser modificado por tantas veces quiera una persona, si es que decide cambiar su decisión respecto al manejo de sus bienes. Con ello, indicó que lo ideal es que una persona realice su testamento cuando goce de salud y pueda hacer uso de sus facultades.

“Hay quienes dicen ‘no lo hago porque a lo mejor me voy a morir antes’ que me perdonen, pero nosotros tampoco tenemos el control de nuestra vida y la muerte no nos va a avisar cuándo, llega y llegó”.

Por último, mencionó que si bien las campañas relacionadas al mes del testamento ya concluyeron, la ciudadanía puede realizar este documento de manera formal en cualquier periodo del año.