Llama diócesis de Aguascalientes a atender llamados de vacunación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis de Aguascalientes, exhortó a los ciudadanos que han mostrado una postura de resistencia en contra de las vacunas por la pandemia, atender el llamado o inclusive consultar expertos.

“Yo creo que no se puede obligar a nadie. Lo que sí se les puede decir es que consulten más a personas calificadas. Pues hay muchas opiniones y en general el pueblo a veces toma opiniones, pero no todas son calificadas. En general se puede decir que es mejor vacunarse que no vacunarse”, expuso,

Pedroza González consideró viable acudir a los procesos de vacunación cuando le corresponda a las personas, mencionando que más allá de la salud personal, se encuentra la responsabilidad de evitar contagios entre las personas más cercanas.

“De pronto han salido muchas ideas y creencias sobre las vacunas, incluso prejuicios que tenemos que olvidarlos, pues tenemos que ser cuidadosos con nosotros y con quien viven con nosotros”, reiteró.

En el estado de Aguascalientes, el periodo de vacunación inició con los adultos mayores y con personal de hospitales públicos.