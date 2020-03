Llama Canaco Aguascalientes a no abusar en compras de pánico por coronavirus

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Cámara Nacional de Comercio en Aguascalientes (CANACO), llamó a no abusar ante copras de pánico que ya comienzan a verse en la entidad por el llamado coronavirus.

Luego de que en algunos establecimientos comenzarán a verse compras desesperada de artículos de limpieza, papel higiénico, gel antibacterial y en algunos otros establecimientos como farmacias los cubre bocas y antigripales, el Presidente Humberto Martínez Guerra llamó a la calma.

En algunos casos ya se registra escasees de productos, principalmente en antisépticos y los cubre bocas, exigiendo además que no se caiga en la especulación escondiendo el producto para luego encarecerlo.

“Ya en algunos locales nos reportan desabasto de estos productos, nosotros llamamos a la calma, a no caer en estas compras desesperadas”.

Si bien puede ser una buena oportunidad de ventas en los comercios, pidió sensibilidad para no abusar con un tema tan sensible que aqueja a en estos momentos al mundo entero.

Las compras de pánico se han notado más el las grandes cadenas y farmacias, aunque ya también en los minoristas que expenden estos artículos comienza a haber faltantes.