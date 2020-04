Lizbeth Rodríguez rompe en llanto y pide disculpas a youtuber que insultó

Redacción

Ciudad de México.-Continúa la historia de ofensas e insultos entre famosos influencers.

Lizbeth Rodríguez ha estado en el ojo del huracán luego de que la influencer acusara a Juan de Dios Pantoja, de serle infiel a su esposa, Kimberly Loaiza con otro youtuber. Y aunque los internautas pensaron que las disculpas serían dirigidas hacia estos influencers, la realidad es que quiso disculparse por otra declaración que hizo en el pasado, ”hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago”, comenzó a contar en un video de 9 minutos en el que lloró por algunos momentos y que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Lizbeth Rodríguez se arrepintió de haber hecho unas declaraciones en su contra. ”Me quiero disculpar enormemente con una persona… me siento mal, me gusta apoyar a las mujeres, sé que la regué horrible”, continuó para decir que cuando era parte de Badabun, le ordenaron hacer una entrevista para perjudicar a Kenia Os, una examiga de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza que fue duramente criticada por decir cosas en contra de la pareja y que también formaban parte de la empresa.

En su defensa, la exChica Badabun comentó que todo lo hizo por su hijo, ”había muchas cosas duras con las que yo me enfrentaba día con día, tenía un hijo que sacar adelante”, por lo que hasta ahora reconoce que se dejó manipular por el canal de videos. ”Me mandaron a hacer una entrevista, no medí lo que estaba haciendo, no pensé en las repercusiones… me siento súper mal… ahora caigo, esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero ni imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto. Lo siento mucho Kenia, me siento muy mal…quiero pedir perdón porque no me porté como una mujer que debe apoyar a otra, porque no investigué, no cuestione nada, simplemente acaté una instrucción”, dijo arrepentida.

”Me siento bien mal por haberme prestado para eso en ese momento. Me doy cuenta que Kenia estaba tratando zafarse de algo… Es un ejemplo de mujer y por eso me siento tan mal en este momento. Me puse a pensar con todo esto que está pasando y sí fui muy estúpida, lo siento Kenia, te quiero pedir una disculpa pública en este momento por haber sido parte de eso, porque era lo que a mí me decían que era lo correcto y yo quería estar bien con mi jefe, perdón Kenia, era lo único que quería decir, lo siento”, declaró Lizbeth.

Con información de TVNotas