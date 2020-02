Lizbeth Rodríguez agradeció así a sus 12 millones de seguidores

Redacción

Ciudad de México.- Lizbeth Rodríguez ha destapado su felicidad en redes sociales por haber alcanzado los 11.9 millones de seguidores.

La famosa escribió unas palabras a sus fans, donde les expresó su amor y agradecimiento por el apoyo que le brindan.

“11.9 millones de amigos!!! Aunque siempre he dicho que la cantidad de seguidores no define la persona que eres… claro que me llena de emoción el saber que somos tantas personas conectadas, riendo por lo mismo… levantando juntos la voz!” escribió Rodríguez.

Este texto fue acompañado por unas fotografías de Lizbeth, quien luce un bikini en color negro de dos piezas.

Con información de Show News