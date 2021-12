Listos los aguinaldos para la presidencia de Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Ya se tiene preparado el recurso que será destinado para el pago de aguinaldos para los trabajadores del Ayuntamiento de Jesús María, aunque aún quedan pendientes los correspondientes al organismo operador del agua, señaló el alcalde Antonio Arámbula.

En entrevista, el edil explicó que hasta la fecha no se han completado los aguinaldos para los trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) ya que éstos se pagan con el dinero que aporta la ciudadanía con el pago de sus recibos y muchos aún no se han puesto al corriente en su deuda.

“En Jesús María ya tenemos el aguinaldo que son cerca de 26 millones de pesos para la presidencia municipal, sin embargo en CAPAS todavía no se completa porque siempre es un organismo independiente y vive de lo que pagan de agua y ahí sí hay más restricciones”

Indicó que en total, la ciudadanía debe cerca de 90 millones de pesos a CAPAS, y que de haberlos pagado en tiempo y forma, fácilmente se habría cubierto el monto de los aguinaldos para los empleados de dicho organismo.

“Grande, casi 90 millones de pesos y de ahí pagaríamos fácilmente los aguinaldos que son 5 y muchas inversiones, sin embargo mucha gente se ha hecho concha o no puede pagar o trae problemas pero es una cartera vencida de muchos años”

Es por ello que pidió a la población ponerse al corriente con sus pagos de agua, ya que se les ofrecerán descuentos o convenios de pago para aquellas personas que se encuentren en una situación económica vulnerable, como las personas enfermas, discapacitadas o adultos de la tercera edad.