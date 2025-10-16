Listo operativo invernal de PC 2025-2026 en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se encuentra ya listo el operativo invernal por parte de Protección Civil Estatal, adelantó su coordinador Eduardo Muñoz de León.

En entrevista con medios informativos en la plaza principal, mencionó que de acuerdo a los pronósticos el estado de Aguascalientes prevé temperaturas de entre 5 y 7 grados en promedio, mientras en las zonas serranas de 1 a 2 grados.

Se tendrá especial atención en municipios como Asientos, San José de Gracia, Cosío y Calvillo que son considerados como los más fríos en estas temporadas.

“Estamos listos con los albergues en todos los municipios por parte del DIF, mismos que se habilitarán en caso de alguna contingencia”, resaltó.

Lo fuerte de la temporada invernal se proyecta para los meses de enero y febrero, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los llamados y sobre todo prevenir enfermedades.

“Nosotros ya estamos listos desde este momento, pero también exhortar a la población a que nos ayude tomado medidas de prevención, principalmente abrigarse cuidando a niños y personas de la tercera edad, así como consumiendo vitamina C.