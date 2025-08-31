Listo operativo Escuela Segura para regreso a clases

27 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) tiene listo el operativo de inicio del ciclo escolar 2025-2026 en donde miles de estudiantes de nivel básico regresarán a clases tras el periodo vacacional de verano.

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, señaló que se desplegarán desde temprana hora de este lunes 1 de septiembre oficiales de la Policía Estatal y de las policías preventivas de los 11 municipios que trabajan en el Mando Coordinado en las afueras de los planteles educativos de cada unos de los Ayuntamientos y en sus comunidades para agilizar el tránsito y salvaguardar la integridad de los alumnos y sus padres.

Martínez Romo señaló que se tendrá presencia policial en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, además los policías del Mando Coordinado, de la Policía Metropolitana y de la Policía Vial brindarán apoyo para agilizar el tránsito en las zonas aledañas a las escuelas.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública del Estado indicó que como parte de este operativo también se ubicarán unidades y oficiales en puntos estratégicos para que los estudiantes que regresarán a las aulas lo hagan con la tranquilidad y seguridad de ingresar a sus salones de clases sin mayores complicaciones.