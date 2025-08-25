Lista la cena para quienes caigan en el C4 en Fiestas Patrias en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Pozole, tacos dorados y hasta médicos de guardia ya están listos para quienes pasen la noche del Grito en las celdas del C4.

Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica del Municipio de Aguascalientes, confirmó que como cada temporada habrá un menú especial para los detenidos durante las Fiestas Patrias.

“Estamos como siempre, cada temporada los detenidos van a tener una cena especial que vamos a compartir con ellos junto con médicos, custodios, trabajadores sociales y jueces. Claro que sí, vamos a estar acompañándolos. Estamos revisando si ahora en vez de pozole verde les damos rojo o les damos algunos tacos dorados”, explicó.

El funcionario recordó que el año pasado fueron alrededor de 80 los detenidos que recibieron la cena, cifra que podría repetirse este 2025.

“Se nos junta el tema de la tarde junto con la cena y recuerden que algunos llegan por alcohol y vamos a evitar el tema de las broncoaspiraciones. Entonces generaremos una sola porción y al final de cuentas sí les estaremos dando una cena”, señaló.

Aunque habrá ley seca, la experiencia indica que los excesos de alcohol suelen registrarse igual.

De Luna Martínez estimó que las detenciones podrían incrementarse entre un 5 y 8 por ciento, principalmente por disturbios en la vía pública.

“Normalmente las detenciones, justamente y más en esas fechas, son por disturbios en la vía pública. Luego a veces andan tronando algún tipo de cohete, algún exceso de agresiones verbales o físicas y es comúnmente que caigan, o tomen en la vía pública”, detalló.

La cena, dijo, suele servirse entre 8 y 9 de la noche, antes de que inicie el mayor número de arrestos.

“Acuérdense que luego a veces los gritos se dan entre las 11:00 y 11:30 y entonces las detenciones, cuando ya hay un tema de exceso, caen después de medianoche. Ya no les toca. Bueno, si queda, sí, para algún tipo de alimento”, concluyó.